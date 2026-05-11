しまむらは、国内しまむらグループ全店舗（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・D）において5月18日から「共通ギフトカード」の販売を開始する。

5月18日から、国内しまむらグループ全店舗（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・D）で共通ギフトカードを販売する（台湾思夢樂では購入・利用できない）。

購入方法は、国内しまむらグループ全店舗のレジカウンターで購入できる。入金方法は現金のみとなる。入金は1000円単位、上限金額は10万円で、再チャージはできない。有効期限は、発行日（当日を含む）から3年となる。

利用方法は、国内しまむらグループ全店舗で利用できる。会計時に、レジで共通ギフトカードを渡してほしいとのこと。共通ギフトカードの残高が不足する場合は、不足額を現金もしくは同社の指定する支払方法によって支払ってほしいという。共通ギフトカードは1回の会計で10枚まで使用することができる。

［発売日］5月18日（月）

しまむら＝https://www.shimamura.gr.jp