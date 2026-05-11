俳優の勝野洋（76）が11日、都内で行われた勝野劇団公演vol.10「横浜グラフィティ・フォーエバー〜あいつら、知らずに横浜語るなよ〜」の制作発表会に出席した。

自身が中心となり年に1回開催され、今年で10回目を迎える「勝野劇団」の舞台。今回は妻・キャシー中島（74）の若かりし頃を描いた群像劇のシリーズ完結編。主演を勝野、原案・プロデューサーをキャシーが務める。さらに脚本・演出は次女の雅奈恵、舞台衣裳は長男洋輔が監修し、さらに雅奈恵の長女・八瑠子もキャシーの幼少期役で出演する。勝野家総動員の作品だ。勝野は「胸がいっぱいになってきた。我がファミリー、ありがとう」と感謝した。

雅奈恵からは劇中での大立ち回りも予告された。現在76歳の勝野は「若い頃からアクションが多くて、急に動けなくなるのは辛いから、3キロの木刀を日々素振りをしている」と明かし、「これで動けなかったら、アクションを辞めます。それくらいの気持ちでやっています」と力を込めた。「若い時も、中年になっても、老人になってもパワーをなくしたくない」と話した。

そんな勝野の“パワー”の源は3人の孫だ。「毎日学校の送り迎えをしていて、恋人みたいな感覚」とメロメロ。特に孫の八瑠子は前作に引き続き、今作でも共演する。「前回もそうだけど気になってしょうが無い。“洋、頑張って”って言われてます」と語った。将来については「女優さんは大変だから反対。できれば普通に嫁に行ってもらって…いや、複雑ですね」と述べた。

出演者は俳優高田翔（32）ら。7月2〜7日まで、横浜赤レンガ倉庫1号館 3Fホールで上演される。