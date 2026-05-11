プロ野球・オリックスは11日、7月のホーム公式戦6試合で開催される「Bsオリ姫デー2026」のメインビジュアルを公開しました。

ビジュアルには今年2月の「オリメン投票2026」でトップ10に選ばれた10選手が登場。コンセプトの「natural」にちなみ、白シャツや白パンツなどすべてをホワイトで統一したシンプルなスタイリングでお披露目されています。

投票2位の中川圭太選手は「白一色の普段しないファッションだったので『似合うかな？』と少し不安でしたが、新しい挑戦ができました。これまでのオリ姫デーとは一味違ったテイストで、個人的にも好きなコンセプトでした」とコメント。

同4位の山粼颯一郎投手は「着心地の良い白シャツで、リラックスした雰囲気の中で撮影していただきました。髪は濡れ感のあるスタイルにセットしてもらったので、少し大人っぽい印象になっていると思います。『natural』で飾らない僕たちを見てもらえるとうれしいです」とコメントしています。

同イベントは7月18日(土)~20日(月・祝)の日本ハム戦と、24日(金)~26日(日)のロッテ戦で開催予定です。