「W」シリーズの伝統を受け継ぐ一台

日本のバイクメーカーが製造・販売するモデルには、日本国内では販売されず、海外市場のみで展開される魅力的なモデルがあります。

その一例が、カワサキインドネシアがラインナップする軽量なネオレトロネイキッドモデル「W175」シリーズです。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「W175」シリーズです！ 画像で見る（13枚）

このW175は、カワサキが誇る本格的なネオレトロモデル「W」シリーズの伝統を受け継いでおり、本格的で飾らないデザインが特徴です。

パワーユニットには排気量177ccの単気筒エンジンが採用され、力強く扱いやすい特性を持っています。また、高剛性のセミダブルクレードルフレームが、軽快なハンドリングを生み出しています。

外観では、アナログ式のメーターやハロゲンヘッドライト、キャブトンタイプのサイレンサーといった装備が、クラシカルなムードをより一層高めています。

最新の2026年モデルでは、「L」と「STREET」という2種類のグレードが用意されています。

Lグレードは前後に17インチのスポークホイールを装着し、カラーはメタリックグラファイトグレーとパールスターダストホワイトの2色から選べます。

対してSTREETグレードは17インチのキャストホイールを特徴としており、カラーはメタリックスパークブラックの1色展開です。

両グレードに共通の仕様として、レトロなパターンのタイヤとフロントABSが標準装備となっています。

日本市場にはWシリーズの最小排気量モデルとして「W230」がラインナップされていますが、W175はそれよりさらに8kg軽い135kgという車両重量も大きな魅力となっています。

インドネシアにおける2026年5月上旬時点での販売価格は、「L」が3850万ルピア（日本円で約34万円）、「STREET」が3890万ルピア（日本円で約35万円）となっています。