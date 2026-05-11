母親になって初めて「母の日」を迎えた上田桃子が思いを吐露 「改めて母の強さと優しさを痛感しています」
自身が母親になって初めて「母の日」を迎えた上田桃子がインスタグラムを更新。実際に子育てを体験してきたことによって、自分の母親に対して「いつも本当にありがとう」「母になって改めて母の強さと優しさを痛感しています」と感謝の思いを吐露した。
【写真】上田桃子ママ、幸せそうな2ショット（全2枚）
続けて「というより、まじタフ過ぎてついていけません笑」「そんな母のように私ももっとタフにならねば」と、今までは実感できなかった母親の苦労を身に染みて感じている様子だった。投稿では大きくなった長男を片手で抱っこした上田の写真、孫を膝に乗せ優しい笑顔を浮かべる母親の写真を公開すると、「お互い元気で日々過ごそうね」と語り掛けていた。そして最後にはハッシュタグを添えて「#母は強し」と今の心境を記していた。投稿を見たファンからは「可愛い天使」「大きくなりましたね！」「なんとも幸せな時間を感じます」「お祖母さんの笑顔が素晴らしい」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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