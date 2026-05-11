「テンション爆上がり」馬場咲希は“米ツアー2度目”のホールインワン達成
＜みずほアメリカズ・オープン 最終日◇10日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞馬場咲希が、最終ラウンドの7番パー3（実測153ヤード）で、米女子ツアーでは2度目となるホールインワンを達成した。勝みなみが初日に同じ7番で達成しており、今週だけで日本勢2人目の快挙だ。ホールアウト後には、U-NEXTのインタビューで喜びを語った。
【連続写真】馬場咲希がエース達成したスイングを分析！
打ち上げも入る場所ということもあり、ボールが消えた瞬間は「まったく見えなかった」。それでも、ただならぬ雰囲気ですぐに察した。「ギャラリーや見てくれていた人たちが『ワーッ』て言ってくれたので、入ったんだなって」。これがアマチュアとして出場した2023年の「エビアン選手権」第2ラウンドの16番以来となるエース達成。「あまりできない経験なので、テンション爆上がりでした」と笑みもこぼれる。44位から出た最終日は、とにかく伸ばすことが目標。そのなかで、ビッグプレーもあり「69」を記録した。「60台で回れて良かった」。トータルイーブンパーの25位タイまで順位を上げ、今季の最高位を更新。ここ3試合は51位→27位→25位と、徐々にその順位もアップしている。ポイントランクも88位に浮上し、80位以内が条件となるシード権（カテゴリー1）も見えてきた。「今回はグリーン周りが特に難しいコース。ショートゲームや、ラフ、傾斜に打つアプローチがすごく難しくて課題があると思った」と、ここは引き続き磨いていく。さらに「今回は思うように打てなかった」というショットの調整をして、次の試合に挑む。来週はオハイオ州に移動し、14日（木）からの「クローガー・クイーンシティ選手権」に臨む。会場は違うが、昨年は予選落ちした大会。「今週は最終日にいいプレーができたし、来週につながる終わり方だった。もっと上位を目指して頑張ります」と意気込んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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馬場咲希 今季成績＆プロフィール
初日には勝みなみが米初のホールインワン「すごくいい一日だった」
「生まれ変わっても私のお母さんで」 新メジャー女王・河本結が母の日に親子でかわした“涙の抱擁”
打ち上げも入る場所ということもあり、ボールが消えた瞬間は「まったく見えなかった」。それでも、ただならぬ雰囲気ですぐに察した。「ギャラリーや見てくれていた人たちが『ワーッ』て言ってくれたので、入ったんだなって」。これがアマチュアとして出場した2023年の「エビアン選手権」第2ラウンドの16番以来となるエース達成。「あまりできない経験なので、テンション爆上がりでした」と笑みもこぼれる。44位から出た最終日は、とにかく伸ばすことが目標。そのなかで、ビッグプレーもあり「69」を記録した。「60台で回れて良かった」。トータルイーブンパーの25位タイまで順位を上げ、今季の最高位を更新。ここ3試合は51位→27位→25位と、徐々にその順位もアップしている。ポイントランクも88位に浮上し、80位以内が条件となるシード権（カテゴリー1）も見えてきた。「今回はグリーン周りが特に難しいコース。ショートゲームや、ラフ、傾斜に打つアプローチがすごく難しくて課題があると思った」と、ここは引き続き磨いていく。さらに「今回は思うように打てなかった」というショットの調整をして、次の試合に挑む。来週はオハイオ州に移動し、14日（木）からの「クローガー・クイーンシティ選手権」に臨む。会場は違うが、昨年は予選落ちした大会。「今週は最終日にいいプレーができたし、来週につながる終わり方だった。もっと上位を目指して頑張ります」と意気込んだ。
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