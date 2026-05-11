ジーノ・ティティクルが今季2勝目！オールキャロウェイの14本に安定感【WITB】
＜みずほアメリカズ・オープン 最終日◇10日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞
【画像】ティティクルの「軽めな???ドライバー」他、使用クラブ
ミシェル・ウィーがホストを務める米国女子ツアー「みずほアメリカズ・オープン」は、ジーノ・ティティクル（タイ）が「69」で回りトータル13アンダーで優勝。大会連覇を果たし、今季2勝目（通算9勝目）を挙げた。 契約を結ぶ米国キャロウェイも勝利を祝福しつつ、使用ギアを下記のように紹介。「タイトル防衛。?ジーノ・ティティクルがニュージャージー州で連勝し、今シーズン2勝目を挙げました。そしてタイトル防衛にも成功！???」。
最終日も『QUANTUM???』ドライバーで14ホール中12回フェアウェイを捉え、パーオンも18ホール中17回と安定したショットを披露したティティクル。前半追い上げてきた同じキャロウェイ勢のイン・ルオニンを引き離し、最終的には4打差をつけた。 【ジーノ・ティティクルの優勝ギア】※全てキャロウェイ1W：QUANTUM???（9° Ventus TR Red 5S 45.375? C4.4） 3W：QUANTUM MAX（15° Ventus TR Blue 6S） 3U：APEX UW 2022（19° Diamana GT 60S）4,5I：X FORGED STAR 2024（KBS PGI 90S） 6I〜PW：X FORGED 2024（KBS PGI 90S）A,S,LW：OPUS SP（48,54,58°）PT：WHITE HOT VERSA #7 BALL：CHROME TOUR X 2026
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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