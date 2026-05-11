原英莉花が今季3度目のトップ10入り 翌日は全米女子OP予選会へ「いってきます！」
＜みずほアメリカズ・オープン 最終日◇10日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞ルーキーの原英莉花が、12位で迎えた最終日に1イーグル・3バーディ・2ボギーの「69」をマーク。トータル5アンダーの9位タイでフィニッシュし、2試合連続、今季3度目のトップ10入りを果たした。
〈連続写真〉原英莉花は何が変わった？ ダウンからの“浅い沈み込み”に注目
ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは、「（最終18番の）バーディフィニッシュですごく気持ちいいです」と満面の笑みを見せた。アウトから出た前半は、3番パー4で135ヤードの2打目を9番アイアンでカップに沈めてイーグルを奪取した。そこから「いい流れに持っていけそうだったんですけど、そのほかのバーディがなかった」と振り返りながらも、2つスコアを伸ばして折り返した。後半は10番から連続ボギーを喫し「残念だった」と悔しさものぞかせたが、その後は13番、17番、18番でバーディを奪取。「アンダーパーで回れたのはよかったです」と清々しい表情を見せた。3番のイーグルについては、「（ショットの）感触はよかったんですけど、（カップに）入ったのがわからなくて、全然行くまでわからず、パター持ってグリーンに上がりました（笑）。（グリーン周りが）盛り上がっていたので、ピンにあたったのかなぐらいで思っていました」と笑顔。パターを手にグリーンへ向かい、カップインを確認すると、両手でガッツポーズを見せた。4日間のスタッツでは、フェアウェイキープ率85.7％（48/56）、パーオン率72.2％（52/72）とショットの安定感が光った。「2日目がイマイチだったんですけど、そのほかは、まとめられたかなと思います。ただ、逆球が出たり、きょうもドライバーがダフってしまったりもあったので、修正したいところはあるので、また練習したいなと思います」と手応えと課題の両方を口にし、さらなる成長を見据えた。翌11日（現地時間）には、6月4〜7日に行われる「全米女子オープン」の予選会（5月11日・ニュージャージー州/エセックスカウニーCC）に出場する。「あしたです。いってきます！ 頑張ります」と笑顔で意気込んだ。すでにコースチェックも済ませており、「難しかったです。グリーンは硬くて、手前から全部下っているグリーンが多かったので、一日で見切れたかわからないですが、しっかり自分が思ったところに打っていって、通過したいです」と前を向く。メジャー切符獲得へ向け、弾みのつく一戦となった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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