森尾由美、長女＆孫娘からもらった“母の日ギフト”を披露「ステキな贈り物」「見るたびに幸せになりますね」
タレントの森尾由美（59）が10日、自身のインスタグラムを更新。長女・優香さんと孫娘・香澄さんからもらった“母の日ギフト”を披露した。
【写真】「ステキな贈り物」「見るたびにに幸せになりますね」森尾由美が長女＆孫娘からもらった“母の日ギフト”
森尾は「Happy mother’s day 香澄さんが選んだ青いカーネーションと優香からのドラえもん一輪挿しいただきました」と明かし、一輪挿しにカーネーションを生けて飾った様子を写真で紹介。
青いカーネーションの花言葉について「『永遠の幸福』『不可能を可能にする』など…だそうです」と紹介し、「不可能を可能に？お神セブンアラ還ライブの事かしら」「その前に はや朝オンステージ明治座特別公演ですね ただいま絶賛お稽古中です！」と、直近の活動へのやる気をみなぎらせていた。
また投稿では「息抜き散歩 いい気候です」と、香澄さんと愛犬が仲良く散歩をする様子をとらえた日常の1コマを紹介している。
コメント欄には「ステキな贈り物」「青いカーネーションにドラえもんの一輪挿し可愛い」「キレイなカーネーション 見るたびに幸せになりますね」「青いカーネーションの花言葉を初めて知りました」「素敵ですねぇ〜」「香澄さん大きくなりましたね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
森尾は2022年6月28日の投稿で「4月に結婚した長女に女の子が生まれました」と報告。森尾にとっては初孫誕生となった。
【写真】「ステキな贈り物」「見るたびにに幸せになりますね」森尾由美が長女＆孫娘からもらった“母の日ギフト”
森尾は「Happy mother’s day 香澄さんが選んだ青いカーネーションと優香からのドラえもん一輪挿しいただきました」と明かし、一輪挿しにカーネーションを生けて飾った様子を写真で紹介。
青いカーネーションの花言葉について「『永遠の幸福』『不可能を可能にする』など…だそうです」と紹介し、「不可能を可能に？お神セブンアラ還ライブの事かしら」「その前に はや朝オンステージ明治座特別公演ですね ただいま絶賛お稽古中です！」と、直近の活動へのやる気をみなぎらせていた。
コメント欄には「ステキな贈り物」「青いカーネーションにドラえもんの一輪挿し可愛い」「キレイなカーネーション 見るたびに幸せになりますね」「青いカーネーションの花言葉を初めて知りました」「素敵ですねぇ〜」「香澄さん大きくなりましたね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
森尾は2022年6月28日の投稿で「4月に結婚した長女に女の子が生まれました」と報告。森尾にとっては初孫誕生となった。