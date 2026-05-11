2児の母・木下優樹菜、手作りの冷やし中華弁当公開「夏らしくて素敵」「真似したいアイデア」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】元タレントの木下優樹菜が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。アイデア弁当を公開し反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「絶対子ども喜ぶやつ」色鮮やかな具材添えられた冷やし中華弁当
木下は「冷やし中華はじめました」と季節を感じさせる言葉を添えて、手作りの弁当を投稿。麺と具材を分けて詰め、液体たれを別添えにするなど、より美味しく楽しめるよう工夫を施した弁当を披露した。具材には錦糸卵、ハム、細切りのきゅうり、半分にカットしたミニトマトなどが並び、彩り豊かで季節感あふれるアイデア弁当に仕上がっている。
この投稿に「とても美味しそう」「もうそんな季節なんですね」「こういう弁当もアリなんだって気付かされた」「絶対子ども喜ぶやつ」「真似したいアイデア」「夏らしくて素敵」など反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・芸人の30代元妻「絶対子ども喜ぶやつ」色鮮やかな具材添えられた冷やし中華弁当
◆木下優樹菜、冷やし中華弁当公開
木下は「冷やし中華はじめました」と季節を感じさせる言葉を添えて、手作りの弁当を投稿。麺と具材を分けて詰め、液体たれを別添えにするなど、より美味しく楽しめるよう工夫を施した弁当を披露した。具材には錦糸卵、ハム、細切りのきゅうり、半分にカットしたミニトマトなどが並び、彩り豊かで季節感あふれるアイデア弁当に仕上がっている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に「とても美味しそう」「もうそんな季節なんですね」「こういう弁当もアリなんだって気付かされた」「絶対子ども喜ぶやつ」「真似したいアイデア」「夏らしくて素敵」など反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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