お笑い芸人の有吉弘行さんが2026年5月10日、「育児あるある」の発見をXにつづり、共感の声が相次いでいる。

有吉さんの第一子は現在2歳

有吉さんは10日昼過ぎ、「なんでダサい格好させるんだ！ と思っていましたが 子供が選んでるんですね。よく分かりました」と投稿。

子どものファッションをめぐる「あるある」を実感したという。

有吉さんは21年4月に元日本テレビアナウンサーで元フリーアナウンサーの夏目三久さんと結婚。24年3月に第一子、26年2月に第二子が誕生したことを公表している。

子どもが成長し、それぞれの好みが生まれると、親が意図していないアイテムの組み合わせを選んでしまう......というのは、子育て世代共通の悩みだ。インターネット上でも、たびたび「どうすれば子どもの選ぶ『ダサい』コーディネートを回避できるか」という投稿が話題となっている。

有吉さんの第一子は現在2歳。自分なりのおしゃれに興味が出てきた頃とみられる。

「おチビさんにはおチビさんの好みとファッションセンスがある」

有吉さんの投稿には、「有吉さん、分かっていただけて大変嬉しいです 雨でもないのにレインブーツを履きたがり、太陽の光がガンガン差し込むキャラものの傘をさすのです」「おチビさんにはおチビさんの好みとファッションセンスがあるのです...シマシマ愛の時期には、上も下もシマシマでたとえ囚人服のようになっても彼らには関係ないのです...」 など、共感の声が相次いだ。

有吉さんと同じく勘違いをしていたという人もいるようで、「これ私も子供産まれるまでわからなかった。お母さんおしゃれなのに子供がダサい案件。『あの人、自分だけおしゃれならいいんだ』ってマイナスに捉えてた」「キャラものの服なんてダサくて買わないと思ってた産前。アンパンマン様、トーマス様、各キャラクター様に謝りました あなたがいてくれたからイヤイヤ期に服を着てくれ、靴を素直に履いてくれた」といった声もあった。