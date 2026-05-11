3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（ふじさわ・りょうか／Key）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月4日（月）の放送では、今週から藤澤が1人で授業（放送）を担当する新体制がスタート。冒頭では、同日に開催されたスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」大阪・ヤンマースタジアム長居公演を振り返るとともに、リスナーからの温かいエールを紹介しました。

Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架

⏻ 𝟏月𝟏𝟖日(日)よる𝟗時𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓⚡️

日曜劇場 『リブート』

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𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞 𝟓

𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝 𝐊𝐈𝐑𝐈𝐘𝐀

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NPO法人しぇるたー職員／冬橋の手下

霧矢 直斗#日曜劇場リブート https://twitter.com/hashtag/%E6%97%A5%E6%9B%9C%E5%8A%87%E5%A0%B4%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/vpKoWXvcST https://t.co/vpKoWXvcST — 【公式】日曜劇場『リブート』毎週日曜よる9時放送 (@reboot_tbs) January 10, 2026 https://twitter.com/reboot_tbs/status/2009958493479207166?ref_src=twsrc%5Etfw

――5月からは、これまでメンバー3人で届けてきた「ミセスLOCKS!」が、藤澤が単独で講師を務める新体制が幕を開けました。また、番組冒頭では、放送当日まで行われていた「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」大阪公演についても言及。興奮冷めやらぬ中での放送となりました。藤澤：さあさあさあ！ ミセスLOCKS! 今週も始まりましたよ〜！ 生徒の皆さん、お元気ですか〜？ 今週のミセスLOCKS! から、今までのミセスLOCKS! とは何かが違うわけですけれども！ 皆さん気づいてますか？ 知ってるかな!?その話をする前に！ まずは、本日さっきまで僕たちのライブ「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」が大阪のヤンマースタジアム長居で行われていました〜！ 来てくれた生徒のみんな、ありがとうございます！――ここで、リスナーからのメッセージを紹介藤澤：早速、書き込みが届いています！「神奈川県 18歳 女の子、ラジオネーム『こいつも埋めてやりますか！！！』」（笑）。これは私、藤澤涼架が日曜劇場「リブート」 に出演させていただいていましたけれども、そちらでやっていた霧矢のセリフですね！「こいつも埋めておきますか！」のセリフ!! めちゃくちゃいじってくれていますね（笑）。ありがとうございます！ さあ、書き込みの内容！5月から藤澤先生が担当すると決まり、とても驚きました！ 私にとってミセスLOCKS!は心のよりどころで、学校でつらいことや、うまくいかないことがあっても、毎週月曜日に3人が楽しそうに話しているのを聴いていると、自然と「明日はうまくいきそう！」とポジティブな気持ちになることができました。5月からは藤澤先生が担当するということで、いろいろと楽しみです！ 藤澤先生、これからは今までと違う一面をぜひ見せてください！！ これからも毎週楽しみにしています！（神奈川県 18歳 女の子、ラジオネーム：こいつも埋めてやりますか！！！）藤澤：優しい〜〜！ 嬉しい〜〜！ ここまで3人のミセスLOCKS! を楽しんでくれて、明日も頑張ろうってなってくれていたわけでしょう。それを「1人になってこれからのミセスLOCKS! もさらに楽しみにしてます！」って、優しいよ……！ ありがとう！ 頑張ります！“頑張ります”というか、楽しんでいきたいな、って「こいつも埋めてやりますか！！！」のおかげで、ちょっと肩の力がふわっと抜けた感じがしました！ ありがとう！そうなんです！ 書き込みにもあるように、今日から僕が1人で超現代史の授業を担当していきます！ 生徒のみんな、改めてよろしくお願いします！！！



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