EF-72

エプソン販売は、7月1日より家庭用プロジェクターの価格を改定する。Google TVとBOSEスピーカーを搭載した液晶プロジェクター「EF-61」は99,899円から104,896円(直販価格)に、「EF-72」は179,899円から188,903円(同)に値上げする。

同社は価格改定について、「原材料費の高騰などにより製造コストが上昇する中、これまで当社では効率化やコスト削減により、価格への転嫁を回避すべく最大限の努力を重ねてまいりました。しかしながら、企業努力のみでは価格を維持することが困難な状況となったため、価格改定を実施いたします」と説明している。

改定する製品は以下の通り。いずれも直販価格の場合。

型名 改定前 改定後 EH-TW7100 219,978円 230,978円 EH-TW6250 159,500円 167,475円 EH-TW850 132,000円 138,600円 EH-LS670(W/B) 330,000円 346,500円 EF-61(W/G) 99,899円 104,896円 EF-62(B/N) 124,899円 131,153円 EF-71 144,899円 152,152円 EF-72 179,899円 188,903円 EH-LS970(B/W) 484,000円 508,200円 EF-73 198,000円 207,900円 EF-LS12000 619,800円 650,793円 EH-LS11000 539,800円 566,797円