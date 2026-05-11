佐賀がハレルソンとグローヴスの退団を発表…インサイドを支えた両選手がFAに

5月11日、佐賀バルーナーズは、ジョシュ・ハレルソンとタナー・グローヴスとの契約が満了となり、退団することを発表した。また、同日付でBリーグの自由交渉選手リストに公示されたことも併せて発表している。

アメリカ合衆国出身で日本国籍（帰化）を持つ現在37歳のハレルソンは、208センチ125キロのパワーフォワード兼センター。NBAのニューヨーク・ニックスやマイアミ・ヒート、デトロイト・ピストンズなどでプレーした経歴を持ち、Bリーグでは大阪エヴェッサやサンロッカーズ渋谷、福島ファイヤーボンズを経て、2023年に佐賀へ加入した。ケガから復帰した今シーズンのB1リーグ戦では48試合に出場し、1試合平均6.5得点6.4リバウンド、1.7アシストを記録した。

アメリカ合衆国出身で現在26歳のグローヴスは、208センチ109キロのパワーフォワード兼センター。ポーランドや中国、ドイツ、オーストラリアなどのクラブを渡り歩き、2025年に長崎ヴェルカへ加入。今シーズンから佐賀でプレーし、B1リーグ戦では51試合に出場してチームトップとなる1試合平均18.0得点8.7リバウンドをマークした。

今回の発表に際して、両選手がクラブを通じて寄せたコメントは以下の通り。

▼ジョシュ・ハレルソン



「この3シーズンの間、たくさんの愛と応援を本当にありがとうございました。ここで過ごした時間、皆さんからいただいた応援は一生忘れません。SAGAアリーナ、そして佐賀のファンの皆さんは、これからもずっと僕の心の中に特別な場所にいます。また必ず会いましょう。みんなのことが大好きです。」

▼タナー・グローヴス



「佐賀の皆さん、本当にありがとうございました。私に関わってくださった皆さんとお別れするのはとても寂しいです。今シーズン、自分たちが成し遂げることができたことをとても嬉しく思っていますし、佐賀はこれからさらに成長していくと信じています。チームメート、スタッフだけではなく、チームに関わるすべての方々、そして素晴らしいファンの皆さん、本当にありがとうございました。日本での初めてのフルシーズンを佐賀で過ごすことができて、とても幸せでした。また近いうちに皆さんにお会いできることを願っています。来シーズンの活躍を祈っています！Go Ballooners！」

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