北海道がジョーンズも契約満了…オカフォーは退団決定「私たちの道がまたいつか交わることを願っています」

5月11日、レバンガ北海道は、契約満了に伴いケビン・ジョーンズを自由交渉選手リストに登録したことを発表した。また、シーズン終盤に契約解除となっていたジャリル・オカフォーの退団もあわせて発表された。

アメリカ出身で30歳のオカフォーは、211センチ122キロのパワーフォワード兼センター。2015年のNBAドラフト1巡目全体3位指名でフィラデルフィア・セブンティシクサーズに入団し、NBA通算248試合に出場した実績を持つ。昨シーズン終了後に北海道との契約が発表された際には、大物選手の加入として大きな話題となった。

今シーズンはB1リーグ戦52試合に出場し、1試合平均15.4得点、7.8リバウンド、3.1アシストを記録。インサイドで巧みなフィニッシュを披露し、躍進を遂げた北海道の原動力となっていた。シーズン終盤に負傷し、4月17日付で契約解除となっていたが、本人の希望もあり、クラブ史上初のチャンピオンシップ進出を目指すチームに帯同。最後まで北海道の一員として、クラブ史に残るシーズンを支えた。

同じくアメリカ出身で36歳のジョーンズは、203センチ110キロのパワーフォワード。NBA出場歴を持つ実力者で、2018－19シーズンに初来日してから琉球ゴールデンキングス、アルバルク東京、サンロッカーズ渋谷、京都ハンナリーズでプレーしてきた。北海道に加入した今シーズンはキャプテンも務め、リーグ戦53試合に出場し、1試合平均12.3得点、6.3リバウンド、2.1アシスト、3ポイント成功率39.3パーセントの好成績を残した。

北海道は今オフに入り、盛實海翔と星野京介の契約満了も発表。Bプレミア開幕へ向けて、ロスター再編が進められている。

今回の発表に際し、両選手が寄せたコメント全文は以下のとおり。

◆■コメント

▼ケビン・ジョーンズ



「レバンガ北海道という素晴らしい組織、ファンの皆さま、そして今シーズンのチームへのサポートに感謝を伝えたいです。今シーズンはとても楽しかったです。チームがこの先どんな方向に進んだとしても、チームの成功を願っています。このチームが今シーズン成し遂げた成功と皆さまからの温かい応援に心から感謝しています」

▼ジャリル・オカフォー



「今シーズン、私と家族への愛情とサポートをいただいたレバンガ北海道のファンの皆さま、ありがとうございました。札幌の街はこの先もずっと私たちにとって特別な思い出であり続けますし、この街の一員として過ごせたことに感謝しています。私たちの道がまたいつか交わることを願っています」





【動画】来日後最多27得点を挙げたオカフォーのプレーハイライト映像