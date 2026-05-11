横浜BCがイングリスとクラークの退団発表…今季平均2ケタ得点記録も所属2シーズンで別れ

5月11日、横浜ビー・コルセアーズは、ゲイリー・クラーク、ダミアン・イングリスとの選手契約が2025－26シーズン限りで満了となり、退団することを発表した。

フランス代表歴を持つ30歳のイングリスは、204センチ112キロのパワーフォワード兼センター。2024－25シーズンから横浜BCに加入し、今シーズンはB1リーグ戦57試合の出場で、チーム最多となる16.3得点、4.7アシストに加え。8.1リバウンド、1.4スティールの好成績を残していた。

アメリカ出身で31歳のクラークは、200センチ104キロのパワーフォワード。こちらも今シーズンが加入2年目で、B1リーグ戦54試合出場、12.4得点、6.1リバウンド、1.9アシスト、3ポイント成功率36.2パーセントをマークしていた。

横浜BCは同日付でラッシ・トゥオビヘッドコーチの続投を発表。選手の契約情報発表は今オフ初となった。

今回の発表に際して、両選手が寄せたコメントは以下の通り。

◆■コメント

▼ダミアン・イングリス



「ビーコルファン・ブースターの皆さん、ありがとうございました。この2年間、恵まれた環境の中でプレーすることができ、とても幸せでした。皆さんには本当に感謝しています。ありがとうございました。また会える日まで」

▼ゲイリー・クラーク



「横浜のコミュニティの中で過ごした時間は、とても素晴らしいものでした。応援していただいたファン・ブースターの皆さま、ありがとうございました。チームメートやコーチ陣と離れることは寂しいですが、彼らにはとても感謝しています」





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