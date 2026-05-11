１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円１３銭前後と前週末午後５時時点に比べ３０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円６３銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時頃に１５６円８０銭台で推移していたが、正午過ぎには１５７円１０銭台まで上昇した。その後、ドルは高値圏での一進一退となった。米原油先物相場ではＷＴＩの６月限が、この日の時間外取引で１バレル＝１００ドル台へ上昇している。戦闘終結に向けた米国からの提案に対するイランの回答に関して、トランプ米大統領は１０日、「全く受け入れられない」とＳＮＳに投稿。イランとの戦闘終結期待が後退し、原油価格が上昇。為替相場では「有事のドル買い」が活発化した。また、ベッセント米財務長官が１１日から来日しており、その発言も注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７５０ドル前後と同０．０００８ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS