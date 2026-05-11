構造計画研究所ホールディングス <208A> [東証Ｓ] が5月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比48.9％増の21.1億円に拡大し、通期計画の33.5億円に対する進捗率は5年平均の35.7％を上回る63.0％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.9％減の12.4億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常利益は前年同一期間比16.8％増の15.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同一期間の22.1％→22.6％に上昇した。



株探ニュース