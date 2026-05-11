ヤギ <7460> [東証Ｓ] が5月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比28.1％増の48.2億円になり、27年3月期も前期比3.6％増の50億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、5期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を147円→156円(前の期は90円)に増額し、今期は60円とし、6月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は15.4％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比71.2％減の2.5億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.9％→1.3％に悪化した。



株探ニュース