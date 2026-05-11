タレントで俳優の石田純一（72）が11日、千葉県のPGM総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦 創業50周年記念大会」に参加した。

現在は芸能活動の他に、船橋で焼き肉店「炭火焼肉 ジュンチャン」、広尾で高級フレンチ「MILO（ミロ）」の2店舗を経営する経営者の顔も持つ。テレビ番組等では、自ら店に立ち、電車や自転車で帰宅していることも明かしている。

この日もコンペの後に店に行くことを明かし「休みはずっとないですよ。帰りは最終電車なので大変です。でも楽しいですよ」と笑った。

店は大盛況で、娘でモデルのすみれ（35）は「娘でも、人気過ぎて予約が取れないですよ」と明かした。娘の発言に、石田は「ごめん、ごめん」とたじたじだった。

多忙な日々で体調は「特に問題はない」というが最近、左足の蜂窩（ほうか）織炎の手術を受けたことを告白した。蜂窩織炎は皮膚の深い部分が細菌が感染して炎症を起こす病気。「年齢的にガタが来ていて、まだ本調子ではない。毎日5キロ走っていたのが、今は走れないので太っていく」と体の変化を明かした。

3店舗目の構想についても語り「焼き肉屋さんの方に近いですね。ステーキか焼き肉かという感じですね。もう1店舗くらいやりたい」とした。

すみれから「イタリアンじゃないんだ？」と驚かれると「広尾がイタリアンとフレンチの融合みたいな感じだから。（開店したら）来てね」と返していた。

大会は2000年から2019年まで開催された伝統の大会。過去には小林旭（87）、ビートたけし（79）らが優勝している。石田も10年に優勝している。今年は叙々苑の創業50周年に合わせて7年ぶりの開催となった。