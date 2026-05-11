かまってほしい妹猫が姉猫にちょっかいを出してみたところ…？何度トライしても姉猫にスルーされてしまう様子が愛おしすぎると話題で、動画は2万4千再生を突破。「かわゆす！w」「『えいっ！』て、かわいいねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：姉猫にかまってほしい妹猫→ちょっかいを出してみた結果…『微笑ましいやり取り』】

そっと伸びる右手

Instagramアカウント『nekowa_kenkouni_ii』に投稿されたのは、共に暮らす2匹の姉妹猫が繰り広げる静かな攻防戦の一部始終です。動画に登場するのは、キジトラ模様の妹猫と黒白模様の姉猫。妹猫はやんちゃで甘えん坊、姉猫はいつもクールという対照的な姉妹です。

この日妹猫は、姉猫を横からじっと見つめて右手をゆっくり伸ばし、体の側面のあたりを“ちょん”と触ったのだそうです。妹猫からは「ねえねえ、遊ぼ？」という気配が全身からにじみ出ていたといいます。しかし姉猫は、触られた瞬間イカ耳になって妹猫を見返し、そのまま微動だにしなかったのだとか。姉猫からの“無言の圧”を受け、妹猫は少したじろいでいたとのこと。

諦めきれない妹猫のまなざし

それでも妹猫は諦めずにもう一度右手を伸ばしてみますが、姉猫からの鋭い視線で動きを制されてしまった模様。

その後も妹猫は姉猫を凝視し続け、なぜか首がじわじわ傾いていったのだとか。飼い主さんいわく妹猫は「首が歪んじゃう変な癖の持ち主」なのだそうですが、この傾きがまた妙にかわいくて胸がキュンとしてしまいます。

今日も変わらない距離感

ついに妹猫が意を決し、タイミングを見計らって「今だ！」と飛びかかりかける--が、ほんの少し跳ねただけで自己完結してしまったといいます。姉猫はというと、そんな妹猫を一瞥することもなく、「もういいわ」とでも言うようにその場を立ち去ってしまったのだとか。妹猫はぽつんと残され、まだ遊びたそうに姉猫の背中に飛びかかっていったとのことでした。

いつも姉猫にかまってもらえない妹猫と、いつも妹猫に絡まれてうんざりしている姉猫。この姉妹の愛おしくも絶妙な関係性は、たくさんの人々に笑顔と癒しを届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「悪さしてるのかな？それともかまってほしいのかな？」「かわいすぎる！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『nekowa_kenkouni_ii』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nekowa_kenkouni_ii」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。