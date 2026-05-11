SNSで50万回以上再生され2万いいねを集めているのは、鳴いている子猫を放っておけなかった猫の行動。優しさに触れた視聴者からは「守ってくれるんですね…泣けてきた…」「ニンゲンの親もこうありたい」などのコメントが届いています。

【動画：『生まれて間もない子猫』が鳴いていると…1匹の猫が見せた『素敵な行動』】

集まる大人猫たち

Threadsアカウント「片岡 智子」さんが投稿したのは、生まれて間もない子猫が必死に鳴いている姿。保護猫活動をされているお宅には、保護猫たちと赤ちゃん猫たちがたくさん暮らしているそうです。

座布団の上にちょこんとのっている子猫は、ママを探しているのか一生懸命に鳴いていたとのこと。集まってきた猫たちは顔を近づけてにおいを嗅いだり、おててで触ったりしていたといいます。

ももちゃんが登場

周りの大人猫たちは、鳴いている子猫を放っておけず、かといってどうしたらいいかわからず戸惑う様子だったとのこと。なかには遠巻きに眺めることしかできない子も…。そこへ現れたのが「ももちゃん」だったそうです。

ももちゃんは迷いのない足取りで子猫に近づくと、優しくくわえて連れ去ったといいます。連れて行った先は、母猫が子猫のお世話をするケース。とはいえ、ももちゃんはこの子のママではないのだそうです！

子育て中のももちゃん

実はももちゃんは、5匹の赤ちゃんを育てるママ。自分の子のお世話で忙しいはずなのに、鳴いている子猫を放っておけなかったようですね。ももちゃんの母性があふれた結果なのでしょう。

隣のケースには本当のママがいたそうですが、他にも赤ちゃんがいて離れられなかったようです。困っているときや大変なときは助け合うなんて、素敵な関係ですね！たくさんの大人猫に囲まれて、子猫たちはすくすく育つことでしょう。

投稿には、「ちょんちょんしてる子も可愛いんだけど入り口のところで戸惑ってる子もめっちゃ可愛い」と、戸惑う猫たちに注目した視聴者からのコメントも集まっていました。

Threadsアカウント「片岡 智子」さんは、保護されている猫ちゃんたちの様子をたくさん投稿中。猫たちが子猫をお世話する様子に感動しますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「片岡 智子」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。