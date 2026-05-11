音楽プロデューサーの小室哲哉が１１日、都内で映画「天と地と」（角川春樹監督）の舞台あいさつに出席した。

１日にスタートした角川映画５０周年を記念した「角川映画祭」の一環として１９９０年に公開された「天と地と」を上映。同作の劇中に流れる音楽を手がけた小室は、制作前について「僕は２０代で何も分かってない中でカナダのカルガリーの撮影現場行かせていただいた。（撮影を）見てから（音楽を）作らせていただいたと思います」と振り返った。

角川監督からの指示があったのか問われると「『これしてくれ、ああしてくれ』はなかった」と回答。「ただ、（シーンの）尺が変わったとかで音楽がそれによって（変わる）。今は本当に簡単ですけど、当時はテープを切ったり貼ったりしていた。録（と）り直したりとかは当たり前だった。一人作業はすごく多かったですね」としつつ「幼かったなと思う。もう１回やり直したいくらいです」と笑った。

収録についても「今のテクノロジーだったら簡単にエコーとかリバーブとかは作れるけど当時はできない」と回答。「一度作ったものをホールで流してそれをエコーで録るみたいな」と苦労ぶりを明かしていた。