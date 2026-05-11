パク・ソンフン、2度目の来日ファンミーティング決定 お見送り会も 『未婚男女の効率的な出会い方』『イカゲーム』など出演
韓国の俳優パク・ソンフンが、7月26日に2度目の来日ファンミーティング『PARK SUNG HOON Japan 2nd Fanmeeting（仮）』を神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催することが発表された。
【写真】最新ドラマ『未婚男女の効率的な出会い方』では優しい笑顔を見せたパク・ソンフン
『未婚男女の効率的な出会い方』『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』『涙の女王』『イカゲーム』シリーズなど話題作への出演で注目を集めるパク・ソンフン。今回、2度目となる来日ファンミーティングが決定した。
さらに、ファンミーティング開催にあわせて、日本公式ファンクラブの大型リニューアルおよび有料会員サービスも6月１日より開始予定。ヴィラン役からラブコメまで幅広い演技力で魅了し、日本でも人気急上昇中のパク・ソンフンとの、ここでしか体験できない特別な時間となる。
会員限定のチケットには前方座席確約、グループフォト、お見送り時トレカ手渡し会の特典が付属。一般チケットもお見送り会が実施される。
■『PARK SUNG HOON Japan 2nd Fanmeeting（仮）』概要
日時：7月26日
※開場・開演時間は後日発表
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama
【写真】最新ドラマ『未婚男女の効率的な出会い方』では優しい笑顔を見せたパク・ソンフン
『未婚男女の効率的な出会い方』『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』『涙の女王』『イカゲーム』シリーズなど話題作への出演で注目を集めるパク・ソンフン。今回、2度目となる来日ファンミーティングが決定した。
会員限定のチケットには前方座席確約、グループフォト、お見送り時トレカ手渡し会の特典が付属。一般チケットもお見送り会が実施される。
■『PARK SUNG HOON Japan 2nd Fanmeeting（仮）』概要
日時：7月26日
※開場・開演時間は後日発表
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama