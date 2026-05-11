女優の山下リオ（33）が11日、自身のインスタグラムを更新。デビュー20年を迎えたことを報告し、13歳のころのセーラー服写真を公開した。

「撮影の日々ですっかり忘れていましたが、5月1日で俳優を始めて20年が経ったみたいです！」とデビュー20年を迎えたことを報告した。「写真は13歳の時、事務所に写真を送ってくださいと言われて、母に撮ってもらいました」とセーラー服に三つ編みの写真を公開。「若いわねー。（アップしてみるけど、恥ずかしくてあんま直視できない、、、。笑）」と心境をつづった。

「今まで関わった全ての作品が、昨日のことのように思い出せるのは、それだけ人生に強烈な体験だったんだなと思います」と続け、「最近、益々この仕事が好きになりました。これからも俳優を続けていく限り、どういう形であれ、いつも皆さんの心に寄り添っていきたいです」と思いを記した。

「ともあれ、20周年もただの通過点であり、まだまだ俳優人生はつづきます。今後も、人間としても俳優としても、もっと成長できるよう努めます。今後ともよろしくお願いいたします」と抱負を述べ、「感謝をこめて」と締めくくった。

フォロワーからは「美少女」「変わってない！」「レベルが違いますね」「本当美しい」「完成されてますね」「可愛い」などの声が寄せられた。