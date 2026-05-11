戸田恵子、石井ふく子氏からのプレゼントに感激「マジで欲しかった！」

女優で声優の戸田恵子が10日に自身のアメブロを更新。『第34回橋田賞授賞式』に出席したことを報告した。

この日、戸田は「連ドラ撮影でした」と切り出し「早朝から厄介な台詞を喋るのは、ホンマに泣きが入ります」とコメント。続けて「早起きして、又々カラスミのおにぎりを作りました！メイクさんの分もー！」と手作りおにぎりの写真を公開し「今回はカラスミに醤油をふた回しくらい垂らしてみたので、更に美味しくなったかと」とつづった。

また、撮影後には「橋田賞授賞式」へ出席したといい「昨年放送された『わが家は楽し』が番組賞を頂きました。朝ドラ『あんぱん』も番組賞を頂きました」と報告。「今日の私は『わが家は楽し』チームでお招き頂きました」と明かし、脚本家の中園ミホ氏との2ショットや、共演した俳優の小日向文世、女優の岩崎加根子らとの集合ショットを公開した。

さらに「受賞は嬉しいですね」と喜びを述べ「石井ふく子先生から皆んなに頂きもの」（原文ママ）とプレゼントの写真を公開。「どうやらハンドクリーナーらしい」と明かし「『わが家は楽し』にふさわしい！やったー！ハンドクリーナー！持ってなかった！マジで欲しかった！これまた嬉しい！」と感激した様子をつづった。