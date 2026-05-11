ローマに劇的勝利許すも…パルマGK鈴木彩艶には及第点「守備の不安定さを解消した」
パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶のパフォーマンスに一定の評価が与えられている。
セリエA第36節が10日に行われ、パルマ・カルチョはローマと対戦。22分にドニエル・マレンに先制点を許すと、45＋2分のガブリエウ・ストレフェッツァと、87分のマンデラ・ケイタのゴールで逆転に成功したものの、90＋4分にデフィン・レンシュ、90＋11分にはマレンにPKを決められ、2−3で敗れた。
リーグ戦8試合連続で先発に名を連ねた鈴木は3失点を喫してしまった一方、ロングパスからチャンスを演出したほか、好セーブも見せるなど、好パフォーマンスを披露した。
試合後、地元メディア『PARMA LIVE』が発表した選手採点で、鈴木には「6.5」点がつけられ、「試合開始直後は不安定なプレーを見せたものの、後半にマレンのシュートを2度もビッグセーブで防ぎ、チームの守備の不安定さを解消した」と評価されている。
セリエA第36節が10日に行われ、パルマ・カルチョはローマと対戦。22分にドニエル・マレンに先制点を許すと、45＋2分のガブリエウ・ストレフェッツァと、87分のマンデラ・ケイタのゴールで逆転に成功したものの、90＋4分にデフィン・レンシュ、90＋11分にはマレンにPKを決められ、2−3で敗れた。
試合後、地元メディア『PARMA LIVE』が発表した選手採点で、鈴木には「6.5」点がつけられ、「試合開始直後は不安定なプレーを見せたものの、後半にマレンのシュートを2度もビッグセーブで防ぎ、チームの守備の不安定さを解消した」と評価されている。