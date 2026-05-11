フリーアナウンサーの中川安奈さんが5月10日、自身のインスタグラムを更新。恋愛リアリティーショーに“ハマっている”様子を投稿しました。

【写真を見る】【 中川安奈 】メガネ女子スタイルで大人カジュアル「最近恋リア充実してて幸せ」 ファンから「メガネ安奈さん素敵」「さらに知的に見えます」称賛続々





中川さんは「バチェロレッテ4の予想をしながらの楽しいごはん」と黒縁メガネをかけた写真を添えて投稿。アクセサリーには、エルメス製品とみられるネックレスやピアスをチョイス。 黒縁メガネの知的な雰囲気に見事にマッチした、品格漂う装いです。









続けて「時計じかけのマリッジもおもしろいし、最近恋リア充実してて幸せ」と、普段から恋愛リアリティーショーを楽しんでいることを明かしました。



そして、「プラダを着た悪魔2も早く観に行きたい」と、今の想いを綴り結びました。









この投稿に「素の表情、ナチュラルな感じがいいですね」「メガネ付けるとさらに知的に見えますね！」「めちゃ綺麗です メガネ安奈さん素敵」「ネックレス可愛いくてすごく似合ってます」等、称賛のコメントが多数届いています。



【担当：芸能情報ステーション】