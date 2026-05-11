丸山桂里奈、3歳娘からの手作り母の日プレゼント公開「愛が込められてる」「ウルっときちゃう」の声
【モデルプレス＝2026/05/11】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が5月10日、自身のInstagramを更新。長女からもらった母の日のプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳元なでしこ「一生の宝物ですね」3歳娘から初めてもらった母の日プレゼント
丸山は「母の日」「初めて、娘からもらいました ママいつもありがとう と」とつづり、写真を投稿。ミッフィーの服を着た3歳の長女から、赤とピンクの折り紙で作った花をもらう様子や、甘える娘との密着2ショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「愛が込められてる」「一生懸命作ったと思うとウルっときちゃう」「可愛すぎる」「一生の宝物ですね」などと反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元なでしこ「一生の宝物ですね」3歳娘から初めてもらった母の日プレゼント
◆丸山桂里奈、娘からの手作りプレゼント披露
丸山は「母の日」「初めて、娘からもらいました ママいつもありがとう と」とつづり、写真を投稿。ミッフィーの服を着た3歳の長女から、赤とピンクの折り紙で作った花をもらう様子や、甘える娘との密着2ショットなどを公開した。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「愛が込められてる」「一生懸命作ったと思うとウルっときちゃう」「可愛すぎる」「一生の宝物ですね」などと反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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