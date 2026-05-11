サンリオキャラクターズのリップグロスパレット登場♡懐かしガラケー風コスメに注目

平成レトロブームが続く中、懐かしの“ガラケー”をモチーフにしたキュートなコスメが登場♡粧美堂から発売された「サンリオキャラクターズ シークレットガラケーリップグロスパレット」は、全15種類のサンリオキャラクターズデザインで展開される話題のアイテムです。ブラインド仕様ならではのワクワク感に加え、実用性も兼ね備えたリップグロスパレットは、持っているだけで気分が上がること間違いなし♪

レトロ可愛いガラケーコスメ

まるで本物のガラケーのようなデザインが目を引く「サンリオキャラクターズ シークレットガラケーリップグロスパレット」。カラビナ付きなのでバッグやポーチに付けて持ち歩けるのも魅力です。

さらに、アンテナ風リップブラシやミラーまで付属し、遊び心たっぷりの仕上がりに。

リップグロスパレットには7色がセットされており、ホホバオイル、ヒアルロン酸、スクワランのうるおい成分を配合。

乾燥しがちな唇を保湿しながら、ツヤ感のあるリップメイクを楽しめます。価格は各1,320円（税込）です。

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全15種類のキャラデザイン

ハローキティ

マイメロディ

シュガーバニーズ

こぎみゅん

マロンクリーム

クロミ

リトルツインスターズ

バッドばつ丸

シナモロール

タキシードサム

ポチャッコ

ポムポムプリン

あひるのペックル

コロコロクリリン

ウサハナ

ラインナップは全15種類。どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみのブラインド仕様で、コレクション欲をくすぐります♡

お気に入りのキャラクターを狙うのはもちろん、友達同士で交換したり、複数集めて並べたりと楽しみ方もさまざま。サンリオ好きにはたまらないアイテムです。

持ち歩きたくなる実用性♡

見た目の可愛さだけでなく、外出先でもサッと使いやすい実用性の高さもポイント。コンパクトサイズながらミラー付きなので、お直しコスメとしても活躍してくれます。

全国のバラエティストア、ディスカウントストア、ドラッグストアのほか、粧美堂公式オンラインストアでも購入可能。

発売日は2026年4月22日（水）ですが、店舗によって発売日が異なる場合があるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

まとめ

平成レトロな雰囲気とサンリオキャラクターズの可愛さをぎゅっと詰め込んだ「サンリオキャラクターズ シークレットガラケーリップグロスパレット」。

全15種類の豊富なデザインと、実用性を兼ね備えた仕様で、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩ってくれそうです♡

自分用にはもちろん、サンリオ好きへのプチギフトとしても喜ばれること間違いなし。お気に入りのキャラクターとの出会いをぜひ楽しんでみてください♪