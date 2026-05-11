11日(月)は九州から北海道の広い範囲で晴れて、気温が上がりました。一方、沖縄は梅雨空が続いています。これまでの1日の天気を振り返ります。

■九州〜北海道は日差したっぷり、気温上昇 東北でも汗ばむ陽気に

11日(月)は高気圧に覆われて、九州から北海道の広い範囲に日差しが届きました。日差しや南風の影響で気温はぐんぐん上がり、九州から東北では25℃以上の夏日が続出。30℃近くまで上がった所もありました。

午後3時までの最高気温は群馬県の桐生で28.8℃、大分県の日田で28.7℃、京都府の舞鶴で28.5℃、福島県の伊達市梁川で28.2℃など、全国の300を超える地点で夏日となっています。

【11日(月)の最高気温（午後3時まで）】（）内は季節感

札幌 21.3℃（6月中旬）

青森 25.3℃（7月中旬）

仙台 23.3℃（6月中旬）

新潟 25.1℃（6月下旬）

東京 25.5℃（6月中旬）3日ぶりの夏日

名古屋 26.3℃（5月下旬）

大阪 26.2℃（5月下旬）

福岡 25.0℃（5月下旬）

■沖縄は梅雨空続く 午前中は激しい突風も

梅雨前線が停滞する沖縄は、大気の状態が非常に不安定となっていて、局地的に雨雲が発達しています。11日(月)の午前中には石垣島地方で、竜巻などの激しい突風が発生したとみられるという、目撃情報がありました。

【1時間降水量】

宮古島地方 多良間空港37.5ミリ（10時39分まで）八重山地方 石垣市川平27.5ミリ（11時00分まで）

八重山地方 石垣市伊原間 24.5ミリ（9時42分まで）

15時現在、発達した雨雲は八重山地方からは抜けていますが、沖縄本島地方では、このあとも夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。

■本州も内陸中心に雨雲発生 今週は不安定な天気続く

11日(月)は本州でも大気の状態が不安定となっています。

既に東海などの一部で雨雲が発生していますが、このあと夕方には関東でも山沿いを中心に、一時的に雷雨となる可能性があります。特に関東甲信や東北南部の内陸、山沿いでは急な雷雨にご注意ください。

また、今週は九州から北海道の広い範囲で晴れる日が続きますが、上空には強い寒気が流れ込むため、しばらく大気の状態が不安定となりそうです。12日(火)〜14日(木)頃にかけては、11日(月)よりも広い範囲で雨雲が発達しやすくなるでしょう。晴れていても所々で雨雲、雷雲が湧く可能性があり、天気の急変に注意が必要です。

【天気急変の前兆は？】

雷の音が聞こえたり、真っ黒い雲が近づいてきたり、急に冷たい風が吹いてきたりしたら、天気が急変するサインとなります。まもなく、激しい雨と雷がやってきます。竜巻などの激しい突風が起きるおそれもあります。すぐに頑丈な建物の中に避難するようにしてください。

ひとつの積乱雲による激しい現象は、30分〜1時間程度で弱まることが多いため、気象庁などの雨雲レーダーで状況を確認しながら安全な場所で積乱雲が過ぎ去るのを待ちましょう。

気象予報士 岡田 沙也加