放送作家の高田文夫氏（77）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜木曜午前11時30分）に生出演。TBS安住紳一郎アナウンサーについて言及した。

高田は同番組内で、ランニングする安住アナに遭遇したと明かし、その話題がネットニュースになっていた。

安住アナは9日夜放送の同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）で、ともに総合司会を務める脚本家の三谷幸喜氏（64）から、そのネットニュースを巡って再三質問されていた。三谷氏から「安住さん。ネットのニュースで見たんですけど、ジョギングをしているらしいじゃないですか。どういうことですか」と唐突に聞かれ、安住アナは「していないですよ」と否定。さらに三谷氏から「高田文夫さんに見られたんでしょ？」と再三ツッコミを浴びたが何度も否定していた。

高田氏は「ジョギングしてないって言ってるんだろ？ 要するにジョギングしている姿を見せたくないってことだろ？ 人に見られたくないってことだろ？ 三谷くんがそれを聞いて、からかってるんだろ？ ジョギングなんてしてるんだ、カッコ悪い、みたいな。安住格好悪いな、みたいな」と語った。

そして「いや、違います。僕は買い物です。高田さんと会った時は買い物で会ったんですって言い張ってんだよ、おかしいんだよ、会話が」と安住アナとの会話を再現した上で続けた。

さらに「ジョギングで体鍛えてるのが恥ずかしいんだな、きっとな」と語った。