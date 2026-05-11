1-3月、中国造船業の三大主要指標がすべて上昇

中国工業情報化部は5月9日、中国造船業の三大指標（新造船完工量、新造船受注量、手持ち受注量）の最新データを発表しました。それによると、今年の第1四半期（1〜3月）、中国造船業の三大指標はいずれも世界をリードして、好調なスタートを切りました。

最新データによると、今年1〜3月の中国の新造船完工量は前年同期比46．0％増の1568万載貨重量トン（DWT）で、そのうち輸出は全体の96．1％を占めました。また、新造船受注量は同195．2％増の5953DWT、3月末時点の手持ち受注量は同43．6％増の3億2230万DWTでした。

中国船舶工業協会の李彦慶副会長によると、今年第1四半期の中国の新造船完工量、新造船受注量、手持ち受注量はいずれも顕著な伸びを続けており、特に2025年の同時期に比べ、新造船受注量は爆発的な伸びを見せたとのことです。

さらに、三大造船指標が引き続き世界をリードしているだけでなく、今年第1四半期の中国造船業の世界市場シェアは、新造船完工量が57．3％、新造船受注量が84．9％、手持ち受注量が69．8％となっており、世界の主要18船種のうち15船種で中国が新規受注量世界一となっています。

大型船舶の分野では、超大型原油タンカー（ULCC）、大型自動車運搬船、バルカー（ばら積み貨物船）、および1万TEU級以上の大型コンテナ船の新造船受注シェアは、いずれも9割を超えたとのことです。（提供/CGTN Japanese）