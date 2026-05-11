【無印良品】冷やしてしっとり！ 新作「チョコミントスティックケーキ」が季節限定で登場
無印良品から、マーブル模様が美しい「チョコミントスティックケーキ」が登場しました。ミントの爽やかさとチョコの濃厚さが絶妙なバランスで、冷やすことでしっとりとした食感が際立つ初夏にぴったりの1品です。
【投稿】無印良品公式Xの商品紹介
▼チョコミントスティックケーキ（税込180円）
1個入りで、チョコの重厚感とミントの鼻を抜ける清涼感を同時に楽しめます。ユーザーレビューでもチョコとミントのバランスの良さが評価されています。冷やすとチョコの濃厚さが引き立ち、よりしっとりとした質感に仕上がるため、冷蔵庫で冷やしてから食べるのがおすすめです。
▼チョコミントスティックケーキのイメージ
満足度の高い声が寄せられた一方で、ふわっと軽い食感のため、バウムのようなしっかりとした食べ応えを求める人には好みが分かれるという意見もあります。期間限定の商品のため、近くの店舗やネットストアで見つけた際はぜひ試してみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xの商品紹介
ミント×チョコのぜいたくな組み合わせ清涼感のあるミント生地と、濃厚な味わいのチョコ生地を組み合わせて焼き上げられています。ミント度は「★1」に設定されており、チョコミントが苦手な人でも挑戦しやすい優しい味わいが特徴です。
1個入りで、チョコの重厚感とミントの鼻を抜ける清涼感を同時に楽しめます。ユーザーレビューでもチョコとミントのバランスの良さが評価されています。冷やすとチョコの濃厚さが引き立ち、よりしっとりとした質感に仕上がるため、冷蔵庫で冷やしてから食べるのがおすすめです。
口コミでは好みが分かれる？実際に購入した人が、冷やして食べるスタイルを推奨する口コミもあります。小腹を満たすのにちょうど良いサイズ感で、日常のちょっとしたティータイムを彩ってくれます。
▼チョコミントスティックケーキのイメージ
満足度の高い声が寄せられた一方で、ふわっと軽い食感のため、バウムのようなしっかりとした食べ応えを求める人には好みが分かれるという意見もあります。期間限定の商品のため、近くの店舗やネットストアで見つけた際はぜひ試してみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)