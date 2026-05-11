宝塚歌劇団元雪組トップスター麻実れいと、歌手小柳ルミ子が11日、都内で行われた音楽イベント記者発表会に登壇した。2人は宝塚音楽学校の同期。56年ぶりという再会の喜びを語った。

この日は、宝塚レジェンドスターが集結する「昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」（30日、日本武道館）の記者発表会。麻実が「ルミ子ちゃーん」と呼ぶと、小柳が笑顔で登場した。

会うのは、1970年の初舞台以来56年ぶり。初舞台の千秋楽を最後に宝塚を退団し、芸能界入りした小柳は「号泣すると思ったら、56年の年月が吹っ飛んで、予科生のころ、本科生のころ、初舞台のころの思い出がパッと思い浮かんでうれしかった」と満面の笑顔。麻実も「とても不思議。56年が吹っ飛んでしまった」と応じ、ともに「お互いよく生きてる」「よく頑張った」と大笑いした。

在団当時のエピソードも披露。小柳が「ターコ（麻実の愛称）の規則違反で、私はいつも怒られる役だった」とぶっちゃけると、麻実は「あなたはしょうがないの。成績が一番で、委員長だったんだから」と笑顔で応じた。

また、小柳が「私は15歳で、ターコは18歳。いいお姉さんができたと思った。私が退団する時に、唯一ターコにだけ話した。ルミ子は芸能界に入った方がいい。そういう人だと思うよ、と言ってくれた」と語ると、麻実は「全部忘れてる。申し訳ないわ」と笑わせた。息の合ったやりとりに、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なお、凰稀かなめら後輩OGたちがうっとりと見入っていた。

コンサート当日への抱負を聞かれた麻実は「ルミ子ちゃんから『背中がちょっと曲がってるわ』と言われて。ダメだしを言ってくれる人なんて同期しかいない。ありがたいと思いました。背骨を上げて頑張りたい」。

2人で歌う楽曲もあるという。麻実が「どんな曲が来てもルミ子が助けてくれる」と笑うと、小柳は「56年たって、まだ助けるの！？」と爆笑し、「私はターコを最後まで見守りますよ」。2人で「頑張りましょうね」とエールを交わしていた。