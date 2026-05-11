元モーニング娘。のメンバーで女優の新垣里沙が、夫からのサプライズに涙した。

新垣は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「まさかの、、、サプライズ。。。お仕事終わりにたけさんがお家に帰ってきて「りさちゃんはいこれっ」と とっっても可愛い花束をプレゼントしてくれて」と夫からのサプライズを告白。

「私の頭の中は「？？？？？？」今日何かの記念日だったっけ？？？あれ？なんか忘れちゃってたっけ？！そう思っていたら、、、「今日は母の日でしょ りさちゃんもう母でしょ いつも頑張ってくれてありがとう。まだもう少し先だけど一緒に頑張ろうね」と素敵な言葉を添えて花束をもらった瞬間 サプライズ過ぎて涙が止まりませんでした ありがとうたけさん」と心境を明かし、涙する自身のショットや花束の写真を添えた。

この投稿にファンからは「素敵エピソードに泣きました」「既にパパさんの優しさが…」「大好きすぎる推し夫婦」「こんなに寄り添ってくれる旦那様なかなか居ないですよ」「超感動な家族で好きすぎる」などのコメントが寄せられている。

新垣は２００１年に高橋愛、紺野あさ美、小川麻琴とともにモーニング娘。に加入。１１年からリーダーも務め、１２年に卒業した。１６年に俳優・小谷嘉一と結婚したが、１８年１月に離婚したことを自身のブログで発表。２０年８月に所属事務所退所も報告した。その後、２２年６月にＹｏｕＴｕｂｅカメラマンの山口安威さんとの再婚を発表。ＳＮＳにたびたび夫が登場し「イケメン」と話題になった。