お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（５１）が１１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ピン芸人の中山功太が配信番組で先輩芸人から受けた爐い犬甅瓩鮃霹した騒動について謝罪した。

発端となったのは、中山が出演した５日配信番組で、「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。番組内では実名は伏せられていたものの、ネット上では狎菁抬瓩鯑団蠅靴茲Δ箸垢詁阿が過熱。その中で、八木の相方・高橋茂雄は１１日、中山が言及した人物が自身であると認めてＸで謝罪。中山と直接電話で話したことを明かした上で「言い方やカラミが嫌な思いをさせていたことを謝りました。本当に未熟で、受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした」などと反省していた。

この日、八木は「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪。中山と電話で話したことを明かし、双方の思いを聞いた上で、自らの言葉で説明する考えを示した。

八木によると、中山とは２０年前、大阪の番組「なるとも」で共演。当時について「相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があった」と回顧。「攻撃するために故意に言っていたつもりはなかったと思います」としつつも、「でも、それで功太が傷ついてしまったのだから、１００％茂雄に責任があると思っています」と、高橋の非を認めた。

一方、中山の状況について「今回のことがこんな大ごとになると思っていなくて申し訳ないと、僕たちのことを心配してくれました」と説明した上で、「すごくすごく心が優しい、才能ある後輩」と気遣った。

さらに、相方とも話し合い、「たとえ自分にその気がなくても、言葉一つ行動一つで、相手が少しでも嫌な気持ちになったとしたら、お前に否がある」と叱ったことを告白。高橋は「本当にその通り」「未熟だった」と反省していたという。

なお、お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘が、３日にカノックスターのユーチューブチャンネルで「嫌いな先輩芸人」を明かし、「最低な人間だと思う。俺が見た芸人っていうか、人間の中で一番やばい人間だと思う」などと告白。ネット上で、高橋との関連を疑う声もあったが、八木はＸで「世間を騒がせているパンサー尾形君の件なんですが、若手時代に茂雄と尾形君との絡みはありません」と否定していた。