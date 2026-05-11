あの『I’m donut？』にグルテンフリーのニューフェイス。あふれるクリームにうっとり！

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは、オレンジページ編集部・清水。甘いものとお酒が大好き。見た目やパッケージのかわいさに目がなく、ジャケ買いすることも。

サクッ、しゅわっの新食感で人気を博した、生ドーナツ専門店「I’m donut？」の〈生ドーナツ〉。甘いもの好きの私ももちろん、その〈生食感〉のとりこに。

そんな「I’m donut？」に、グルテンフリーの専門ブランド「I’m donut？ グルテンフリー」が新登場したと聞きつけ、足を運んでみました。小麦粉を一切使っていないのに、あの〈生食感〉が味わえる!?

I’m donut？ グルテンフリー マルゲリーニ カスタード 540円（税抜き）、 マルゲリーニ チョコ 560円（税抜き）

今回購入したのは、「I’m donut？ グルテンフリー」のラインナップに新しく加わった「マルゲリーニ カスタード」と「マルゲリーニ チョコ」。いまにもあふれそうなクリームに、目がくぎづけ！

「マルゲリーニ」は、イタリア・ヴェネツィアのごく一部の地域で親しまれている郷土菓子に着想を得た一品なんだとか。

いざ実食！ クリームは、米粉を使った自家製カスタードに九州産の生クリームを合わせた、ディプロマットクリームだそう。食べてみると、さっぱりとした甘さで、あとを引く！ 最初はクリームの量を見て「こんなにたくさん!?」と思いましたが、くどさもなく、ぺろりといけちゃいます。

生地は、ふわっと軽やかで、やさしい口溶け！ ほんのりバナナの香りが？ ……と思ったら、小麦の代わりに国産の米粉を使い、かぼちゃやバナナを練り込んだ独自製法で作られているそう。

「マルゲリーニ」、ここも推せる！

●ぽってり三角形のユニークな見た目

ドーナツといえば丸形かと思いきや、マルゲリーニは三角形！ ひと目見ただけで印象に残る、個性派です。

●ビターな味わいがおいしいチョコ味も

「マルゲリーニ チョコ」は、生地もクリームもチョコレート味。ほんのりビターでこくのある味わいが美味！

グルテンフリーで楽しめる生ドーナツ。小麦アレルギーの人にも、美容や健康に気をつかう人にも、選択肢が広がるのがうれしいですね♪

おいしいもの帖 No.117 「I’m donut？ グルテンフリー マルゲリーニ カスタード」540円（税抜き）

「I’m donut？ グルテンフリー マルゲリーニ チョコ」560円（税抜き）

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