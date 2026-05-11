佐藤健（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の佐藤健が10日、自身のInstagramを更新。女性歌手にゲームで完敗したと明かした。

【写真】36歳イケメン俳優「悔しそうな表情が新鮮」大物歌手とのゲームショット

◆佐藤健、宇多田ヒカルにゲームで完敗


この日、佐藤は「宇多田ヒカルさんとテトリスで勝負をし、負けました。手も足も出ませんでした」と歌手の宇多田ヒカルとの2ショットを公開。2人は画面を前に正座で並んでゲームを満喫しており、佐藤に勝利した宇多田は笑顔でWピースを決め、喜びをあらわにしていた。

佐藤は、同日に公開した自身のYouTubeチャンネルにて、宇多田とのゲーム対戦の模様を伝えている。

◆佐藤健の投稿に反響


ファンからは「対戦相手が豪華すぎ」「2人とも前のめりで正座になってて可愛い」「健くんの悔しそうな表情が新鮮」「CMのような1シーン」「ぜひリベンジしてください！」「夢のような神コラボ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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