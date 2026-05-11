FANTASTICS八木勇征、母の日に母とのプラベショット公開「自慢の息子だね」「優しそうな雰囲気」の声
【モデルプレス＝2026/05/11】FANTASTICSの八木勇征が5月10日、自身のInstagramを更新。母とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「息子の顔になってる」母との2ショット
八木は「Happy Mother’s Day」「おばあちゃんと一緒にあたたかく支えてくれて見守ってくれてありがとうございます」「誇らしい息子になれるよう頑張ります」とつづり、母親との2ショットを投稿。八木は黒いシャツに黒いキャップを被り、母親の隣でリラックスした表情で写っている。
この投稿には「もうすでに誇らしい息子だよ」「自慢の息子だね」「お母様優しそうな雰囲気」「当たり前だけど息子の顔になってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「息子の顔になってる」母との2ショット
◆八木勇征、母の日にプラベショット公開
八木は「Happy Mother’s Day」「おばあちゃんと一緒にあたたかく支えてくれて見守ってくれてありがとうございます」「誇らしい息子になれるよう頑張ります」とつづり、母親との2ショットを投稿。八木は黒いシャツに黒いキャップを被り、母親の隣でリラックスした表情で写っている。
◆八木勇征の投稿に反響
この投稿には「もうすでに誇らしい息子だよ」「自慢の息子だね」「お母様優しそうな雰囲気」「当たり前だけど息子の顔になってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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