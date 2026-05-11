朝に対ドル、対円で下げる場面も続かず＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで0.72ドル台で推移。朝方はイラン紛争長期化懸念などもあり、やや上値が重くなる場面が見られたが、その後反発した。先週半ばからの0.7200－0.7280ドルのレンジ内での推移であり、落ち着いた展開が続いている。



対円でも、朝方は豪ドルの対ドルでの売りに押され、112.93円と先週金曜日の安値112.96円をわずかに下回る展開となった。その後はすぐに反発し、113.70円台を付けている。堅調な地合いを維持しているものの、上値追いには慎重な構えだ。



NZドルは対ドルで0.5950ドルを挟んだ落ち着いた推移。対円では、朝方に92.92円まで下落し、先週木・金曜日に下値を支えていた93.00円前後を割り込む動きも見られたが、すぐに値を戻して93.50円台を付けている。



＊今週の主な予定

豪州

05/12 10:30 NAB企業景況感 （4月） 前回 6.0

05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 予想 0.8% 前回 0.8% （前期比）

05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 予想 3.4% 前回 3.4% （前年比）



NZ

05/13 12:00 2年インフレ予想 （2026年 第2四半期） 前回 2.37%

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