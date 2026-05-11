桐谷美玲、W杯は自宅で“正座”観戦 家族とユニフォーム着用で「子どもがサッカーを始めたので…」
俳優の桐谷美玲が11日、都内で行われた『FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス』に登壇。ワールドカップの観戦スタイルを明かした。
【写真】興味津々！アフロヘアに触る成田凌
大のサッカーファンである桐谷は、成田凌とともに大会のDAZNアンバサダーに就任。ドリームリーダーを担う内田篤人、DAZNサッカー公式アンセムを担当したORANGE RANGEとともに登場。
2018年7月に結婚した俳優の三浦翔平との間に、2020年に第1子となる男児の誕生している桐谷は、冒頭には「子どもがサッカーを始めたので、子どもから大人までみんなでサッカーを盛り上げていけたらいいなと思っています」とにっこり明かした。
イベント中には「仮想オランダ代表の4バック」と対面し、「圧がすごい…」と思わず笑ってしまう姿も見せた桐谷。ワールドカップの楽しみ方を聞かれると、「家で家族と一緒に観ているんですけど、ワールドカップとなると、正座して観ています」と照れ笑い。
「ユニフォーム着て正座して、自分の中でも精神統一をして試合にのぞむみたいな気持ちでやっています」と“ガチ”っぷりを明かし、「最初はまじめに正座して観ているんですけど、だんだん立ち上がったりして『いけー！』って声を張り上げたりしています」と興奮すると観戦スタイルも一変してしまうことも明かしていた。
スポーツ・チャンネル「DAZN」は、6月にアメリカ・カナダ・メキシコで開催される『FIFAワールドカップ2026』の全104試合の日本国内向け配信権を獲得。日本代表の全試合と、決勝、準決勝、3位決定戦は無料でライブ配信する。
【写真】興味津々！アフロヘアに触る成田凌
大のサッカーファンである桐谷は、成田凌とともに大会のDAZNアンバサダーに就任。ドリームリーダーを担う内田篤人、DAZNサッカー公式アンセムを担当したORANGE RANGEとともに登場。
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「ユニフォーム着て正座して、自分の中でも精神統一をして試合にのぞむみたいな気持ちでやっています」と“ガチ”っぷりを明かし、「最初はまじめに正座して観ているんですけど、だんだん立ち上がったりして『いけー！』って声を張り上げたりしています」と興奮すると観戦スタイルも一変してしまうことも明かしていた。
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