ハウス食品グループ本社<2810.T>が後場急伸している。午後２時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高３２２５億円（前期比１．７％増）、営業利益１８５億円（同１．４％増）、純利益１７０億円（同２．３倍）を見込み、年間配当予想を前期比３０円増の１００円としたことが好感されている。



主力の香辛・調味加工食品事業は家庭用を牽引役に増収を予想する一方、減価償却負担の増加による減益を見込むが、中国カレー事業の持続的成長や米国大豆事業の損益構造改革加速で海外食品事業は増益を予想。健康食品事業や外食事業も増収増益を見込む。



なお、２６年３月期決算は、売上高３１６９億７７００万円（前の期比０．５％増）、営業利益１８２億４６００万円（同８．８％減）、純利益７３億６０００万円（同４１．１％減）だった。



同時に自社株買いと自社株の消却も発表しており、これも好材料視されている。自社株買いは上限を１２００万株（自己株式を除く発行済み株数の１３．１６％）、または２６０億円としており、取得期間は５月１２日から来年４月２３日まで。取得した自社株は全株式を消却する予定。また、５月２９日付で自社株６４０万株（消却前発行済み株数の６．５０％）を消却するとしている。



出所：MINKABU PRESS