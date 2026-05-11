トムソンは後場終盤に急騰、２７年３月期は営業益２倍を計画

日本トムソン<6480.T>は後場終盤に急騰。年初来高値を更新している。きょう午後３時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は７５０億円（前期比１９．０％増）、営業利益予想は８２億円（同２．０倍）とした。年間配当予想は中間・期末各１６円の合計３２円（前期実績は２９円５０銭）を見込む。同時に取得総数１４２万４９００株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．０％）、取得総額１６億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これらを好感した買いが集まっている。エレクトロニクス関連機器をはじめとする設備投資需要が、生成ＡＩ向け半導体需要の高まりや人手不足による自動化・省人化などを背景に堅調に推移するとみている。



２６年３月期は売上高が前回予想の６０５億円から６３０億３１００万円（前の期比１５．９％増）、営業利益が３１億円から４１億２００万円（同３．５倍）に上振れして着地した。中国市場を中心に半導体製造装置などのエレクトロニクス関連向けの需要が想定以上に高かった。自社株買いについては取得期間を５月１２日から９月３０日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで行う。



出所：MINKABU PRESS