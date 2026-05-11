住友ベークライト<4203.T>＝後場急伸し上場来高値を更新。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算を発表した。売上高は前回予想の３１６５億円から３１９８億６７００万円（前の期比５．０％増）、最終利益は２５５億円から２８０億１４００万円（同４５．３％増）に上振れして着地しており、好感した買いが集まっている。主力の半導体関連材料セグメントはＡＩ関連用途の需要拡大や中国の旺盛な半導体需要の継続などを背景に大幅な増収増益を達成した。あわせて２７年３月期の通期業績予想を開示。売上高予想は３３７０億円（前期比５．４％増）、最終利益予想は２８５億円（同１．７％増）とした。ＡＩサーバー需要拡大を中心に伸長する半導体関連材料セグメントをはじめ各事業で増収増益を見込む。年間配当予想は中間・期末各６０円の合計１２０円（前期実績は１１０円）とした。



ユナイテッドアローズ<7606.T>＝後場一段高で年初来高値を更新。午後０時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１６６１億８０００万円（前期比１．０％増）、営業利益予想は１００億円（同９．６％増）とした。年間配当予想は中間３２円・期末６０円の合計９２円（前期実績は８９円）を見込む。同時に取得総数１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．６％）、取得総額２０億円を上限とする自社株買いを実施すると発表。今期は新規出店１８店舗、退店１店舗を計画し期末店舗数は２９０店舗となる見通し。２９年３月期を最終年度とする中期経営計画（２７年３月期～）に基づき、既存事業の成長を通じた市場シェアの拡大や収益性の向上、海外事業における店舗数や顧客数の増加などを目指す。なお、２６年３月期は売上高が１６４６億３００万円（前の期比９．１％増）、営業利益が９１億２６００万円（同１４．３％増）だった。自社株買いは取得期間を５月１２日から８月３１日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで行う。



コナミグループ<9766.T>＝大幅高で４日続伸。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高５０５０億円（前期比２．３％増）、営業利益１４３０億円（同５．２％増）、純利益１０１０億円（同１．０％増）と４期連続で過去最高業績を見込むほか、年間配当予想を前期比２円５０銭増の２２４円としたことが好感されている。家庭用ゲーム機向けタイトルを中心とする主力のデジタルエンタテインメント事業で、「メタルギア」シリーズの集大成となるコレクションの第２弾「ＭＥＴＡＬ ＧＥＡＲ ＳＯＬＩＤ： ＭＡＳＴＥＲ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ Ｖｏｌ．２」の発売を予定しているほか、「ＳＩＬＥＮＴ ＨＩＬＬ」シリーズの最新作や「Ｃａｓｔｌｅｖａｎｉａ」シリーズの最新作も発売に向け制作中。また、６月に開催予定のワールドカップ効果で４月に累計１０億ダウンロードを突破した「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ」の貢献も期待されている。



ＹＫＴ<2693.T>＝物色人気にストップ高。株価２００円台と低位で時価総額３０億円前後の超小型株ということもあり、個人投資家などの短期筋がここぞと攻勢を強めている。エレクトロニクス系機械商社で半導体分野での実績が高く、高技術力とコンサル分野のノウハウが強みとなっている。前週末８日取引終了後に発表した、２６年１２月期第１四半期（２６年１～３月）決算は営業損益が２億１０００万円（前年同期は１億５４００万円の赤字）と急改善した。今期は通期予想が１億９０００万円を計画していたが、既にこれを超過している。第１半期ということもあって通期見通しについては従来予想を据え置いているが、上方修正期待が低位の株価を強力に刺激する格好となっている。同社株は小型で特定株比率も総株式数の過半を占めているのだが、潜在的な出来高流動性の高さが特長で折に触れ急騰習性を発揮する場面が多い。



物語コーポレーション<3097.T>＝ストップ高人気。前週末８日の取引終了後、２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）の連結決算を発表した。売上高は１１２１億３００万円（前年同期比２１．０％増）、営業利益は９１億２５００万円（同３１．４％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。営業利益の通期計画（１０７億７１００万円）に対する進捗率は約８５％になった。第３四半期累計の直営店における国内既存店売上高は前年同期比３．９％増だった。焼肉カテゴリーやラーメンカテゴリー、ゆず庵カテゴリーが来客数、客単価ともに伸長した。また、海外４７店舗を含む９５店舗の新規出店も業績に寄与した。



ジンズホールディングス<3046.T>＝５日ぶり急反騰で年初来高値更新。前週末８日の取引終了後に発表した４月度の月次売上状況（速報）で、国内アイウェアショップの既存店売上高が前年同月比１０．５％増と３９カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。継続的な販促や店舗における接客強化施策により、顧客１人当たりの購買価格が向上したことに加えて、季節商材が売り上げを牽引した。また、インバウンド需要の取り込みも売り上げ増加につながった。なお、全店売上高は同１８．２％増だった。



フォースタートアップス<7089.T>＝上昇加速で新高値。社名が示す通りスタートアップ企業を対象としたハイレイヤー人材紹介業、及び企業向け採用コンサルを主力業務としている。また、子会社を通じて投資ファンドも運営している。人材ニーズが増勢の一途となるなか、人材紹介の件数や単価上昇が同社の収益成長を加速させている。前週末８日取引終了後に発表した２６年３月期の業績は、営業利益段階で前の期比２．５倍の１１億２０００万円と変貌、続く２７年３月期も人材紹介ビジネスの好調を背景に、同利益は前期比２５％増の１４億円予想と高水準の伸びで連続過去最高更新が見込まれている。これがポジティブサプライズとなり、大口資金を誘引している。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS