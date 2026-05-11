映画『君のクイズ』（5月15日公開）の公式SNSで、中村倫也、神木隆之介、阿部亮平（Snow Man）の3ショットが公開。同作への阿部の出演が発表され、話題を集めている。

【写真＆動画】阿部亮平＆中村倫也＆神木隆之介の3ショット／教師役を演じる阿部亮平／映画『君のクイズ』本ビジュアル／予告映像

■『それSnow Manにやらせて下さい』ゲスト出演時のオフショット公開

中村と神木は、5月8日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）にゲスト出演。「10人連続完コピチャレンジ」に挑戦した。

公開されたのは、中村と神木が阿部を囲んだオフショット。淡いグリーンのセットアップを着た中村、ストライプシャツを着た神木は拳を握り、中央の阿部は両手を広げて笑顔を見せている。親しさが伝わる楽しげな1枚だ。

■阿部亮平が中村倫也演じる主人公の“中学時代の教師”役で出演

映画公式では、阿部が映画『君のクイズ』に出演することを発表。阿部が演じるのは、中村演じる主人公・三島玲央の中学時代の教師で、三島がクイズプレーヤーとしての道を志すきっかけを与えた存在だという。

公開された場面写真では、阿部がグレーのチェックジャケットにグレーのハイネックニットを合わせ、教室らしき場所に立つ姿が収められている。黒髪の落ち着いたビジュアルと穏やかな表情が印象的で、役どころへの期待も高まる。

■“なぜこの3人？”と話題になっていたオフショットの理由が判明

映画公式では3ショットの別カットも公開されていた。阿部が背中を向け、中村と神木が阿部を指さすユーモラスなポーズを披露している。

この投稿は、阿部の映画出演発表の数日前に公開されていたこともあり、SNSでは「あべちゃんだよね？」「なぜこの3人？」「あべちゃんも出るの？」と注目を集めていた。今回の出演解禁により、その“匂わせ”的な3ショットの意味が明らかになった形だ。

SNSでは「あべちゃんおめでとう」「素敵な3ショット」「あべちゃんの高身長に驚く」「大きなスクリーンであべちゃん見られるの嬉しい」「匂わせだったのね」「あべちゃんかわいい～」「瞳がキラキラしてる」「身長差こんなにあるんだ」といった声が寄せられている。

■映画『君のクイズ』本ビジュアル

■予告映像