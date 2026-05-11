今仙電機製作所 <7266> [東証Ｓ] が5月11日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17億円→21.2億円(前の期は5.1億円)に24.8％上方修正し、増益率が3.3倍→4.2倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の13億円→17.2億円(前年同期は7.6億円)に32.4％増額し、増益率が70.9％増→2.3倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

中期会社目標である「業績回復と事業成長」の実現に向けて９つの重点施策に取り組む中で、原価低減の効果が計画以上の水準で推移し、為替差益および開発費の増加に伴う税効果等の影響を精査したところ、各利益ともに前回予想を上回ることになりました。