　11日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比10.1％減の3575億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.4％減の2695億円だった。

　個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ　日経２２５（年４回決算型） <2624> 、ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ　５００　トップ　２０ <313A> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日本成長株アクティブ <2083> 、グローバルＸ　ＮＡＳＤＡＱ１００・デイリー・カバード <563A> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ　新興国株　ＥＴＦ <1658> など85銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ　日経平均インバース <1456> 、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　インバース <2249> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、グローバルＸ　防衛テック　ＥＴＦ <466A> など35銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　原油ブル <2038> が9.12％高、ＮＺＡＭ　ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が6.46％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ＷＴＩ　原油上場 <1690> が5.67％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.66％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が5.59％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＺＡＭ　先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は4.24％安、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> は3.29％安、防衛・航空宇宙　欧州株（ネットリターン） <498A> は3.20％安、グローバルＸ　インド・トップ１０＋　ＥＴＦ <188A> は3.04％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が295円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1896億6200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2267億9300万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が213億1200万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が137億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が127億6900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が92億7000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が89億9800万円の売買代金となった。

株探ニュース