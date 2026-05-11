11日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比10.1％減の3575億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.4％減の2695億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５（年４回決算型） <2624> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、グローバルＸ ＮＡＳＤＡＱ１００・デイリー・カバード <563A> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> など85銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> など35銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が9.12％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が6.46％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が5.67％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.66％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が5.59％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は4.24％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> は3.29％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は3.20％安、グローバルＸ インド・トップ１０＋ ＥＴＦ <188A> は3.04％安と大幅に下落した。



日経平均株価が295円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1896億6200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2267億9300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が213億1200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が137億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が127億6900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が92億7000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が89億9800万円の売買代金となった。



株探ニュース