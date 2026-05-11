サンドラ・ブロック、母の日に子どもたちと写るレア写真公開
映画『スピード』シリーズや『しあわせの隠れ場所』、『オーシャンズ8』などに出演するサンドラ・ブロックが、母の日に際し、養子に迎えた2人の子どもと写る写真を珍しくシェアした。
【写真】超レア！ サンドラ・ブロック、幼い頃の子どもたちと写る写真を披露
現地時間5月10日、サンドラは自身のインスタグラムを更新。祖母と向き合う2ショットや、母でドイツ人オペラ歌手のヘルガ・マイヤー、妹ジェシンと写る幼い頃の写真、さらにケピ帽を目深にかぶり、白いシャツにマントを羽織った息子ルイスと、カラフルなドレス姿でサンドラの膝に乗る娘のライラが写る、ほほえましい母子写真をシェアした。
プライベートをほとんど公表していないサンドラにとって、子どもたちの姿を披露するのは非常にまれなこと。キャプションには、「全ママへ。どんな経緯でママになったとしても、母の日おめでとう。私たちは皆、この一生ものの名誉によってつながっています」とメッセージが書かれ、「ママとおばあちゃま、教えをありがとう。2人が恋しい。行儀が悪い子でごめんね」と綴られた。
サンドラは2010年に、ハリケーン・カトリーナに襲われたニューオーリンズから当時3歳だったルイスを養子に迎え、2015年には2歳だったライラを養子として迎え入れた。当時サンドラはルイスについて、「カトリーナがニューオーリンズを襲いましたが、私の子どもがそこにいるという予感がありました」とコメント。またライラについては、2015年のインタビューで「初めて会ったときから、私の娘になるという確信があった」と明かしていた。
引用：「サンドラ・ブロック」Instagram（＠sandrabullock）
【写真】超レア！ サンドラ・ブロック、幼い頃の子どもたちと写る写真を披露
現地時間5月10日、サンドラは自身のインスタグラムを更新。祖母と向き合う2ショットや、母でドイツ人オペラ歌手のヘルガ・マイヤー、妹ジェシンと写る幼い頃の写真、さらにケピ帽を目深にかぶり、白いシャツにマントを羽織った息子ルイスと、カラフルなドレス姿でサンドラの膝に乗る娘のライラが写る、ほほえましい母子写真をシェアした。
サンドラは2010年に、ハリケーン・カトリーナに襲われたニューオーリンズから当時3歳だったルイスを養子に迎え、2015年には2歳だったライラを養子として迎え入れた。当時サンドラはルイスについて、「カトリーナがニューオーリンズを襲いましたが、私の子どもがそこにいるという予感がありました」とコメント。またライラについては、2015年のインタビューで「初めて会ったときから、私の娘になるという確信があった」と明かしていた。
引用：「サンドラ・ブロック」Instagram（＠sandrabullock）