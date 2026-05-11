モデルでブランドディレクター、吉川ひなの(46)が11日までに自身のインスタグラムを更新。歌手デビュー当時の姿を公開した。



【写真】美男＆美少女！懐かしの一枚を羨む声が続々

「今回みんながいっぱい送ってくれたフミヤ先輩 なななな懐かしい～ フミヤさんプロデュースで歌手デビューしたようなしてないような」とつづり、歌手・藤井フミヤとの2ショットを投稿。吉川は1997年に藤井のプロデュースした「ハート型の涙」で歌手デビュー。「#ハート型の涙」「#うさぎちゃんsaygoodbye」と藤井プロデュース曲のタイトルを加えた画像では、まだ幼さの残る顔立ちの吉川が藤井にほおずりして抱きついている。ファン垂涎&羨望のカットに、吉川も「きゃは」と照れたように添えている。



美男美少女の懐かし2ショには、「とってもお似合いです」「CD持ってました」「フミヤ様にこんなにくっつけるなんて羨ましい」「ひなのちゃんの顔の角度が絶妙にプロ」といったコメントが寄せられている。



吉川は13歳でモデルデビューして以来、恵まれたプロポーションとキュートなルックスで活躍。1999年2月に歌手IZAMと結婚したが、7カ月後にスピード離婚。2011年に会社社長との結婚と妊娠を発表。現在、1男2女を育てる。今年4月に8年ぶりとなる芸能活動の再始動を報告していた。



（よろず～ニュース編集部）